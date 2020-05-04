Платформа аренды недвижимости БЕЗ АГЕНТОВ! Только прямые контакты собственников квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости по всей Украине. Арендуй без переплат!

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Колоритный коттедж для мероприятий в Пуще-Водице
Коттедж №1016
аренда коттеджа, аренда коттеджа фото

Стоимость

Сутки в будние: от 3800 ₴
Сутки в выходные: от 3800 ₴
Полные выходные (Пт-Вс):  от 7600 ₴ 7600 ₴

Объект

Спальных мест : 12

Спален : 4

Спальных помещений: 4

Банкетных мест : 25

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Баня/сауна.Бассейн/купель.Бильярд.Мангал

Популярный коттедж-сруб на 6 гостей в Деснянском районе Киева
Коттедж №1015
аренда коттеджа, аренда коттеджа фото

Стоимость

Сутки в будние: от 2800 ₴
Сутки в выходные: от 3300 ₴
Полные выходные (Пт-Вс):  от 6500 ₴ 6600 ₴

Объект

Спальных мест : 6

Спален : 3

Спальных помещений: 4

Банкетных мест : 6

Дополнительно

Баня/сауна.Бассейн/купель.Беседка.Мангал

Уютный гостевой дом на 8 человек в Шевченковском районе Киева
Коттедж №1014
аренда коттеджа, аренда коттеджа фото

Стоимость

Сутки в будние: от 3500 ₴
Сутки в выходные: от 3500 ₴
Полные выходные (Пт-Вс):  от 7000 ₴ 7000 ₴

Объект

Спальных мест : 8

Спален : 3

Спальных помещений: 3

Банкетных мест : 8

Дополнительно

Баня/сауна.Бассейн/купель.Караоке.Мангал

Гостевой дом!
Коттедж №1118
аренда коттеджа, аренда коттеджа фото

Стоимость

Сутки в будние: от 1500 ₴

Объект

Спальных мест : 15

Спален : 2

Дополнительно

Баня/сауна.Камин.Мангал.Есть кухня.Ландшафтный дизайн.Для свадеб.Для вечеринок.С камином.Для больших компаний.Wi-Fi

Квартира в Одессе на длительный срок !

Квартира №1166