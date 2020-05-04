Платформа аренды недвижимости БЕЗ АГЕНТОВ! Только прямые контакты собственников квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости по всей Украине. Арендуй без переплат!

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Колоритный коттедж для мероприятий в Пуще-Водице Коттедж №1016 Стоимость Сутки в будние: от 3800 ₴

Сутки в выходные: от 3800 ₴

Полные выходные (Пт-Вс): от 7600 ₴ 7600 ₴

Объект Спальных мест : 12 Спален : 4 Спальных помещений: 4 Банкетных мест : 25 Дополнительно Баня/сауна.Бассейн/купель.Бильярд.Мангал

Популярный коттедж-сруб на 6 гостей в Деснянском районе Киева Коттедж №1015 Стоимость Сутки в будние: от 2800 ₴

Сутки в выходные: от 3300 ₴

Полные выходные (Пт-Вс): от 6500 ₴ 6600 ₴

Объект Спальных мест : 6 Спален : 3 Спальных помещений: 4 Банкетных мест : 6 Дополнительно Баня/сауна.Бассейн/купель.Беседка.Мангал

Уютный гостевой дом на 8 человек в Шевченковском районе Киева Коттедж №1014 Стоимость Сутки в будние: от 3500 ₴

Сутки в выходные: от 3500 ₴

Полные выходные (Пт-Вс): от 7000 ₴ 7000 ₴

Объект Спальных мест : 8 Спален : 3 Спальных помещений: 3 Банкетных мест : 8 Дополнительно Баня/сауна.Бассейн/купель.Караоке.Мангал