Платформа аренды недвижимости БЕЗ АГЕНТОВ! Только прямые контакты собственников квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости по всей Украине. Арендуй без переплат!

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Колоритный коттедж для мероприятий в Пуще-Водице
Коттедж №1016
Стоимость
Сутки в будние: от 3800 ₴
Сутки в выходные: от 3800 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7600 ₴
7600 ₴
Сутки в выходные: от 3800 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7600 ₴
Объект
Спальных мест : 12
Спален : 4
Спальных помещений: 4
Банкетных мест : 25
Дополнительно
Баня/сауна.Бассейн/купель.Бильярд.Мангал
Стоимость
Сутки в будние: от 2800 ₴
Сутки в выходные: от 3300 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 6500 ₴
6600 ₴
Сутки в выходные: от 3300 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 6500 ₴
Объект
Спальных мест : 6
Спален : 3
Спальных помещений: 4
Банкетных мест : 6
Дополнительно
Баня/сауна.Бассейн/купель.Беседка.Мангал
Стоимость
Сутки в будние: от 3500 ₴
Сутки в выходные: от 3500 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7000 ₴
7000 ₴
Сутки в выходные: от 3500 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7000 ₴
Объект
Спальных мест : 8
Спален : 3
Спальных помещений: 3
Банкетных мест : 8
Дополнительно
Баня/сауна.Бассейн/купель.Караоке.Мангал
Гостевой дом!
Коттедж №1118
Стоимость
Сутки в будние: от 1500 ₴
Объект
Спальных мест : 15
Спален : 2
Дополнительно
Баня/сауна.Камин.Мангал.Есть кухня.Ландшафтный дизайн.Для свадеб.Для вечеринок.С камином.Для больших компаний.Wi-Fi